இந்திய எல்லைக்குள் சீன நகரம்.. “ஒரு இஞ்ச்” கூட விட மாட்டோம் என மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உறுதி

English Summary

BJP governmnet will not allow China single inch into India - Rajnath Singh: இந்திய எல்லைக்குள் ஒரு இஞ்ச் கூட சீனாவை மத்திய பாஜக அரசு அனுமதிக்காது என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்து இருக்கிறார்.