பாஜக-ஆம் ஆத்மி சண்டையை பாருங்க.. பஞ்சாப் போலீஸ் கைதுசெய்த பாஜக பிரமுகருக்கு டெல்லி போலீஸ் பாதுகாப்பு

BJP Leader arrested by Punjab police rescued by Delhi police and gave escort: ஆம் ஆத்மி தலைவர் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டவர்கள் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்த பாஜக பிரமுகர் தஜிந்தர் பால் சிங் பக்காவை பஞ்சாப் போலீஸ் கைது செய்த நிலையில் அவரை டெல்லி போலீஸ் மீட்டு பாதுகாப்பு வழங்கி இருக்கிறது.