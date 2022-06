”இதில் அரசியல் வேண்டாமே..” எதிர்க்கட்சி தலைவர்களிடம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் திரௌபதிக்கு ஆதரவு கேட்ட பாஜக

English Summary

BJP National president JP Nadda seeks support from opposition in President election for Draupati murmu: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியின் வேட்பாளராக ஜார்க்கண்ட் முன்னாள் ஆளுநர் திரௌபதி முர்முவுக்கு ஆதரவளிக்குமாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களிடம் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா ஆதரவு திரட்டியுள்ளார்.