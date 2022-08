பலத்தை காட்டிய பாஜக.. பிசுபிசுத்த எதிர்கட்சிகள்! 200-ஐ தொடாத ஆல்வா - எட்டிப்பிடித்த ஜெகதீப் தன்கர்

English Summary

BJP once again showed it strength and Opposition failed again: இந்திய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் ஜெகதீப் தன்கர் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றதன் மூலம் மீண்டும் ஒருமுறை பாஜக தனது பலத்தை காட்டி இருக்கிறது.