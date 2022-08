காத்துவாக்குல 2 மோதல்.. பாஜகவின் ஆபரேசன் சவுத் இந்தியா! இரட்டை இலை மூலம் தாமரையை மலர வைக்க திட்டம்

English Summary

BJP playing double game in ADMK to maintain there party's strength in Tamilnadu: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சனை 2 மாதங்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் டெல்லியின் ஆதரவு யாருக்கும் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. ஆனால், பாஜகவின் கணக்கோ வேறு விதமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.