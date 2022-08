டெல்லியில் ஆபரேசன் தாமரை.. ஆடிபோன அர்விந்த் கெஜ்ரிவால்! மகாராஷ்டிரா மாடலா? ஷிண்டே இடத்தில் சிசோடியா

English Summary

BJP tried to execute Operation Lotus like Maharashtra in Delhi: அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ மூலம் டெல்லி அமைச்சர்கள் மீது வழக்கு தொடர்ந்து சிவசேனாவிலிருந்து ஏக்நாத் ஷிண்டேவை பிரித்து ஆட்சியை கைப்பற்றியதை போல் டெல்லியில் மணிஷ் சிசோடியாவை வைத்து பாஜக ஆபரேசன் தாமரையை செயல்படுத்த திட்டமிட்டிருப்பது நடந்து வரும் அரசியல் நிகழ்வுகளில் தெரிகிறது.