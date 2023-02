இந்தியாவின் 'கனவு பட்ஜெட்' என அழைக்கப்பட்ட 1997-ம் ஆண்டு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்..ஏன் தெரியுமா?

English Summary

A total of 29 people have served as Finance Ministers since India's independence in 1947. A total of 75 budgets have been tabled. In 1997, the budget presented by the then fbudget, budget 2023, budget 2023-24, union budget, union budget 2023, union budget 2023-24, budget news in tamil, budget 2023 expectations, budget 2023 in india, budget expectations 2023 live, budget 2023 date and time, budget 2023 income tax expectations, budget updates, union budget news, union budget highlights, union budget latest news in tamil, union budget updates, union budget 2023-24 highlights, budget 2023 india, Union Budget 2023-24 Highlights, Budget 2023 India, budget presented in 1997 which was called India's Dream Budget, Former Union Finance Minister P Chidambaram, Former Minister Chidambaram News, Dream Budget, India's Dream Budget, Dream Budget Related News, பட்ஜெட், பட்ஜெட் 2023, பட்ஜெட் 2023-24, மத்திய பட்ஜெட், மத்திய பட்ஜெட் 2023, யூனியன் பட்ஜெட் 2023-24, பட்ஜெட் செய்திகள், பட்ஜெட் 2023 எதிர்பார்ப்புகள், பட்ஜெட் 2023 இந்தியா, பட்ஜெட் 2023 மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள், பட்ஜெட் 2023 தேதி மற்றும் நேரம், பட்ஜெட் 2023 வருமான வரி மீதான அப்டேட்ஸ் , பட்ஜெட் லேட்டஸ்ட் நியூஸ், மத்திய பட்ஜெட் 2023 ஹைலைட்ஸ், மத்திய பட்ஜெட் சமீபத்திய செய்திகள், யூனியன் பட்ஜெட் 2023-24 சிறப்பம்சங்கள், பட்ஜெட் 2023 இந்தியா, முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம், முன்னாள் அமைச்சர் சிதம்பரம் செய்திகள், கனவு பட்ஜெட், இந்தியாவின் கனவு பட்ஜெட், கனவு பட்ஜெட் தொடர்பான செய்திகள், inance minister P. Chidambaram was called the dream budget. Here are the details of why it was said so.