மேகதாது அணை பற்றி காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் விவாதிக்கக் கூடாது - உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

English Summary

Mekedatu dam case hearing today in Supreme court: (மேகதாது அணை வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை) The Supreme Court will take up today a petition filed by the Tamil Nadu government to restrain the Cauvery Water Management Authority from deliberating/passing any order or direction regarding the detailed project report for the proposed Mekedatu dam of the Karnataka government.