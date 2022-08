5ஜியில் ஊழல்.. ஆ. ராசா பற்ற வைத்த தீ.. உடனே 2ஜி பக்கம் ஃபோகஸை திருப்பிய சிபிஐ.. பரபர மனு!

English Summary

CBI moves Delhi High Court for daily hearing of the appeal in 2g case day after A Raja accusations on 5G. 2 ஜி வழக்கில் தினசரி விசாரணைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும், வழக்கு விசாரணையை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று சிபிஐ அமைப்பு டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் மனு அளித்துள்ளது. 5ஜி ஏலம் குறித்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் எம்பி ஆ ராசா கேள்வி எழுப்பி இருந்த நிலையில் சிபிஐ 2ஜி வழக்கின் பக்கம் கவனத்தை திருப்பி உள்ளது.