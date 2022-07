அடேங்கப்பா! ரூ.20 லட்சம் கொடுத்தால் பாஸ்.. அதிரவைத்த நீட் தேர்வு மோசடி - கொத்தாக தூக்கிய சிபிஐ

English Summary

CBI found NEET scam and Rs.20 lakh for each medical seats: நீட் தேர்வில் ஆள்மாறாட்டம் செய்து தேர்வில் வெற்று பெறுவதற்கு ரூ.20 லட்சம் வசூல் செய்யப்பட்டது சிபிஐ விசாரணையில் அம்பலமாகி இருக்கிறது.