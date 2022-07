சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது - சென்னை மண்டலத்தில் 98.97% பேர் தேர்ச்சி

English Summary

CBSE Class 10th Public Exam Results: (சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு) CBSE Class 10th Public Exam Results are now published. Overall 94.40% of those who wrote the exam passed. Especially in Chennai 98.97% have passed. Students can check the CBSE Class 10 results at cbseresults.nic.in.