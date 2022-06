தப்பினார் புஷ்கர் சிங் தாமி! இடைத்தேர்தலில் பெரும் வெற்றி.. உத்தரகண்ட் முதல்வர் பதவியை தக்க வைப்பு

English Summary

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami won a by-election critical in Champawat: (உத்தரகண்ட் இடைத்தேர்தலில் பாஜக முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி வெற்றி) Uttarakhand by election results latest updates in tamil.