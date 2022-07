மகாராஷ்டிரா ஓவர்.. அடுத்து “மம்தா” கோட்டையில் ‘ஆபரேசன் தாமரை’ - குண்டை போட்ட நடிகர்! மலருமா பாஜக?

English Summary

Chapter Mahararshtra Closed - Operation Lotus next on West Bengal - Will lotus blown? மகாராஷ்டிராவில் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா அரசை தங்களின் ஃபார்முலாவில் கலைத்த பாஜக அடுத்து மேற்கு வங்கத்துக்கு குறிவைத்து வருகிறதோ என்ற சந்தேகத்தை அடுத்தடுத்த சம்பவங்கள் காட்டுகின்றன.