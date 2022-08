புரிஞ்சிக்கோங்க! நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி இருக்காங்க! சீன கப்பல் வருகை! பின்னணியை உடைத்த இலங்கை அமைச்சர்

English Summary

Sri Lanka’s tourism minister Harin Fernado about China spy vessel Sri Lanka visit: (சீன உளவு கப்பல் வருகை இலங்கையின் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாடோ விளக்கம்) All things about China spy vessel Sri Lanka visit.