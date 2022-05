மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது.. டெல்லி தீ விபத்தில் 27 பேர் பலி.. முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்

English Summary

CM Stalin condolences for the fire at 4-Storey Building in Delhi. டெல்லியில் நடந்த தீ விபத்து சம்பவம் வேதனையளிக்கிறது என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.