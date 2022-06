பாஜக நன்கொடை பெற்று ஊழல் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கிறது - DHFL நன்கொடை குறித்து காங்கிரஸ் விமர்சனம்

English Summary

Congress told BJP allows companies to involve corruption after getting donations: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கிக்கடன் மோசடியில் சிக்கிய டி.எச்.எஃப்.எல் துணை நிறுவனங்களிடம் ஆளும் பாஜக கட்சி ரூ.27.5 கோடி நன்கொடை வாங்கி இருக்கும் நிலையில், பாஜக ஊழல் நிறுவனங்களை ஊக்குவிப்பதாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டி இருக்கிறது.