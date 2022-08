பிரிவினையின் உண்மையான பெற்றோர் காங்கிரஸ்தான்! வீடியோ ரிலீஸ் செய்த பாஜக.. கடும் தாக்கு

English Summary

(இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு காங்கிரஸ்தான் காரணம் என பாஜக குற்றச்சாட்டு): The BJP observed Partition Horrors Remembrance Day and released a video narrating its version of events that led to the partition of India. Congress accused the BJP of using the most traumatic historical events as fodder for current political battles.