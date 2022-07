இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 16,678 பேருக்கு கொரோனா.. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியும் கேஸ்கள்!

English Summary

Daily Coronavirus cases in India come down: 16,678 cases recorded yesterday. இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 16,678 பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இதுவரை 4,36,22,651 பேர் கொரோனா காரணமாக பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.