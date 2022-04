இடிக்காதீங்க.. கையில் கோர்ட் ஆர்டரோடு.. புல்டோசர் முன் துணிச்சலாக நின்ற பிருந்தா காரத்.. சம்பவம்!

டெல்லி: டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் இன்று கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட்ட போது கோர்ட் ஆர்டருடன் சிபிஎம் பிருந்தா காரத் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து வாக்கு வாதத்தில் ஈடுபட்டார். இந்த சம்பவம் வைரலாகி வருகிறது.

CPIM Leader Brinda Karat stood in front of a JCB to halt demolition drive in Delhi’s Jahangirpuri at 12.10 pm

டெல்லியில் இன்று ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் என்று கூறி ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் உள்ள கட்டிடங்கள் பல இடிக்கப்பட்டன. அங்கு கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன் அனுமன் ஜெயந்தியில் கலவரம் ஏற்பட்டது.

இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் இடையே ஏற்பட்ட இந்த கலவரத்தில் 8 போலீசார் காயம் அடைந்தனர். 24 இஸ்லாமியர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.