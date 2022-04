நாங்க தடை விதித்தும் டெல்லியில் வீட்டை இடிச்சாங்களா? சீரியசான விஷயம் இது.. உச்ச நீதிமன்றம் சுளீர்!

English Summary

Delhi Demolition drive: We’ll take serious view of demolition that took place after information was given to Mayor - SC. உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பித்த பின்பும் கூட டெல்லியில் செய்யப்பட்ட இடிப்பாடுகள் குறித்து விசாரிப்போம்..