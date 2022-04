டெல்லி கட்டிட இடிப்பு.. இடைக்கால தடை நீட்டிப்பு.. 2 வாரங்களுக்கு வழக்கு ஒத்திவைப்பு -உச்ச நீதிமன்றம்

English Summary

Delhi Hanuman Jayanthi riot: SC to hear about the Demolition drive. டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களில் கட்டிடங்களை கட்டியதாக கூறி நேற்று பல்வேறு கட்டிடங்கள் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டன.