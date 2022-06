மதவெறி பேச்சு... பாஜகவின் நுபுர் சர்மாவோடு, ஒவைசி, விசிக விக்ரமன் மீதும் டெல்லி போலீஸ் வழக்கு

English Summary

Delhi police filed case against Asaduddin owaisi and VCK Vikraman along with BJP Nupur Sharama: சமூக நல்லிணக்கத்துக்கு தீங்கு விளைவுக்கும் வகையில் கருத்திட்டதாக கூறி நபிகள் நாயகம் மீது அவதூறு பரப்பிய நுபுர் சர்மாவுடன், ஐதராபாத் எம்.பி. அசதுத்தீன் ஒவைசி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி செய்தித் தொடர்பாளர் விக்ரமன் உள்ளிட்டோர் மீதும் டெல்லி போலீஸ் வழக்குப்பதிவு செய்து இருக்கிறது.