ஜியு போப்பின் திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்பில் 'பக்தி' மிஸ்ஸிங்.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவி புது குற்றச்சாட்டு

English Summary

(திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்பில் பக்தி வேண்டும் என்றே தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக ஆளுநர் குற்றச்சாட்டு): GU Pope's Tirukkural translation has omitted the view of Bhakti. Tamil Nadu Governor RN Ravi has commented that devotion has been deliberately avoided.