ராஜபக்சே வீட்டிற்கு தீயா! இரக்கமே காட்டாதீங்க.. பொங்கி எழுந்த சு.சாமி.. என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

English Summary

Do not show mercy on Sri Lankan rioters says Subramanian Swamy. இலங்கையில் எம்பிக்களை சுடும் நபர்களுக்கும், இலங்கையில் கலவரம் செய்பவர்களுக்கும் இரக்கமே காட்ட கூடாது என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சாமி தெரிவித்துள்ளார்.