பார்ட்டி ஹால்.. மருத்துவமனைகளில் செய்யும் செலவையும் உன்னிப்பாக கவனிக்கும் வருமானவரித்துறை!

English Summary

(ரொக்க பணப்பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளும் நபர்களை கண்காணிக்கும் வருமான வரித்துறையினர்): With an eye on detecting cash transactions, the income tax department has set its sights on hospitals (as several are not collecting PAN from patients), banquet halls and certain professionals.