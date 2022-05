ஆதார் விவரத்தை கேட்டால் கொடுக்காதீங்க.. இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க! மத்திய அரசு மக்களுக்கு அட்வைஸ்

English Summary

Don't give Aadhaar card details to any entities without UIDAI approval says Union Ministry. எந்தவொரு நிறுவனங்களுக்கும் ஆதார் நகல்களை மக்கள் அளிக்க கூடாது என்று மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.