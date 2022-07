அதிரடி மாற்றம்.. இனி 17 வயதிலேயே வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - 2K கிட்ஸ் ரெடியா?

English Summary

Election commission announced that those who completed 17 years can apply for Voter card: 18 வயது பூர்த்தியானவர்களே வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற விதியை மாற்றி தற்போது 17 வயது நிரம்பியவர்களே வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து இருக்கிறது.