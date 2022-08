இலவசத்துக்கு நோ.. தனியாரிடம் மின்சாரம்! மத்தியஅரசின் மின்சார சட்டத்திருத்த மசோதாவில் இருப்பது என்ன?

English Summary

Electricity amendment bill by Union government cut Freebies and in the hands of Private: கடும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் மத்திய அரசின் மின்சார சட்டத்திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.