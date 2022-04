பயங்கர சத்தம்! அதுவும் பிரதமர் பேரணி நடக்கும் இடத்தில் இருந்து.. சில கிமீ தொலைவில்! பரபர காஷ்மீர்

English Summary

An explosion was reported few km away from the venue for Prime Minister Narendra Modi's rally in Jammu and Kashmir: (பிரதமர் மோடி பேரணி நடைபெறும் இடத்தில் இருந்து சில கிமீ தூரத்தில் குண்டுவெடிப்பு) Boomb blast near Prime Minister Narendra Modi's rally in kashmir.