மீண்டும் போராட்டம்? டெல்லி நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்.. போலீஸ் குவிப்பு.. போக்குவரத்து நெரிசல்

English Summary

(விவசாயிகளின் போராட்டத்தின் காரணமாக டெல்லி கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.): In New Delhi, the police released an advisory saying Tolstoy Marg, Sansad Marg, Janpath, Ashoka Road and Pandit Pant Marg would be congested.