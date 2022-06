விருதுபெற்ற முன்னாள் ராணுவ கேப்டன் அக்னிபாத்தை எதிர்த்து ட்வீட்.. வலதுசாரிகளின் மிரட்டலால் நீக்கம்

English Summary

Former Army captain deleted the tweet against Agnipath after rightwings opposed: அக்னிபாத் திட்டம் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ட்விட்டரில் பதிவிட்ட பரம்வீர் சக்ரா விருது வென்ற ஓய்வுபெற்ற ராணுவ கேப்டன் பானா சிங், வலதுசாரிகளின் இடைவிடாத மிரட்டல்கள் காரணமாக தனது பதிவை நீக்கி இருக்கிறார்.