பில்கிஸ் பானு.. 11 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டது தவறு.. முன்னாள் அதிகாரிகள் தலைமை நீதிபதிக்கு கடிதம்

English Summary

(பில்கிஸ் பானு வழக்கில் குற்றவாளிகளின் விடுதலையை எதிர்த்து முன்னாள் அதிகாரிகள் கடிதம்): Bilkis Bano was 21 years old and five months pregnant when she was gangraped while fleeing the riots that broke out after the Godhra train burning in 2002. Her three-year-old daughter was among the seven killed.