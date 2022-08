“அச்சமின்றி வாழ எனக்கான சுதந்திரத்தை திரும்பக் கொடுங்கள்” - குஜராத் அரசுக்கு பில்கிஸ் பானு கோரிக்கை

English Summary

(கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கின் குற்றவாளிகள் விடுதலையை விமர்சித்து பில்கிஸ் பானு அறிக்கை): Bilkis Bano said the release of the men convicted of raping her and killing her family "has taken from me my peace and shaken my faith in justice."