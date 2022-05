அமைச்சரவை முடிவிற்கு கட்டுப்படுங்க.. ஆளுநர் தனியாக முடிவெடுக்க தேவையே இல்லை..உச்ச நீதிமன்றம் பளீர்!

English Summary

Governor should abide by the cabinet decision, can't take own decision says SC in Perarivalan case. பேரறிவாளன் விடுதலை பற்றி தமிழ்நாடு அமைச்சரவை முடிவு எடுத்த விவகாரத்தில், ஆளுநர் முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ஆளுநர் அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு கட்டுப்படவேண்டியது தானே என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.