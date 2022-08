ராகுலின் பிஏ கூட முடிவு எடுக்குறாங்க.. சீனியர்களை அசிங்கப்படுத்திவிட்டார்.. போட்டு தாக்கிய குலாம் நபி

English Summary

His PA is taking decisions: Ghulam Nabi Azad rips Rahul Ganadhi after leaving the Congress party/,காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் ராகுல் காந்தி தலைமை பொறுப்பிற்கு வந்த பின்புதான் எல்லாம் மோசமாக மாறியது, அவரின் பிஏ கூட கட்சியில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கிறார் என்று காங்கிரசில் இருந்து வெளியேறி உள்ள குலாம் நபி ஆசாத் தெரிவித்துள்ளார்.