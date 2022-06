அதை எல்லாம் கிளறி.. இந்தியா பற்றி அரபு நாடுகளில் ரிப்போர்ட் செய்யப்பட்டது எப்படி தெரியுமா? பின்னணி

English Summary

How did Muslim nations' media report the Nupur Sharma Prophet Nabi row? நுபுர் சர்மா விவகாரத்தை சவுதி அரேபியா, பாகிஸ்தான், துருக்கி மற்றும் மற்ற சில இஸ்லாமிய நாடுகள் மிக கடுமையாக ரிப்போர்ட் செய்துள்ளன.