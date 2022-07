உள்நாட்டு பிரச்சனை.. தலையிடாதீங்க! பத்திரிகையாளர் ஜுபைர் கைதை கண்டித்த ஜெர்மனிக்கு இந்தியா பதில்

English Summary

India answered Germany that it is an internal matter for condemning the arrest of Journalist Zubair in India: பத்திரிகையாளர் ஜுபைர் கைதை கண்டித்து ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்த நிலையில், உள்நாட்டு பிரச்சனைகளை தலையிட வேண்டாம் என்று இந்தியா பதிலளித்து இருக்கிறது.