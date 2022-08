கொடூரம்.. இந்தியாவில் தினமும் 86 பெண்கள் பலாத்காரம்.. தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் அதிர்ச்சி தகவல்

English Summary

According to the National Crime Records Bureau (NCRP), 86 women are raped every day in India and 49 crimes against women are reported every hour.இந்தியாவில் தினமும் 86 பெண்கள் பலாத்காரம் செய்யப்படுவதாகவும், ஒரு மணிநேரத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக 49 குற்றங்கள் பதிவாகி வருகின்றன என தேசிய குற்றஆவண காப்பகம்(என்சிஆர்பி) தெரிவித்துள்ளது.