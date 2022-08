இப்போ வலிக்குதா.. உத்தரகாண்ட் எல்லையில் அமெரிக்க ராணுவத்துடன் இந்தியா கூட்டு பயிற்சி.. சீனா குமுறல்

English Summary

( இந்தியா-அமெரிக்கா ராணுவ பயிற்சிக்கு சீனா எதிர்ப்பு ) As China opposes the India-US joint military drills Yudh Abhyas. Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bagchi said that military exercise near the Line of Actual Control (LAC) is totally different.