நெகிழ்ச்சி! இதயத்தை ஏந்தி சென்ற இண்டிகோ விமானம்.. குஜராத் டூ மும்பை வெறும் 2.5 மணி நேரத்தில்!

English Summary

IndiGo successfully transported a live donated heart from Vadodara to Mumbai under 2.5 hours: (இண்டிகோ மூலம் வதோதராவில் இருந்து மும்பைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட இதயம்) Live heart transffered from Vadodara to Mumbai by IndiGo.