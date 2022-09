சமஸ்கிருதத்தை தேசிய மொழியாக அறிவிக்கனுமாம்! விளம்பரத்திற்காக கேஸ் போடாதீங்க! உச்சநீதிமன்றம் காட்டம்

English Summary

(சமஸ்கிருதத்தை தேசிய மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற பொதுநல மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்): The Supreme Court on Friday rejected a public interest litigation petition seeking declaration to make Sanskrit the national language of India