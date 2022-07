2024-ல் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலா? - பரிசீலனையில் சட்டக்குழு.. மத்திய அரசின் திட்டம்

English Summary

Is Tamilnadu election on 2024? - One Nation One Election plan by Union government: நாடாளுமன்றத் தேர்தலுடன் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலும் 2024 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்படும் என்று அதிமுக, பாஜகவினர் பேசி வரும் நிலையில், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பாக சட்டக்குழு பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்து உள்ளார்.