ஆதிக்கம் செலுத்திய அம்பானி.. ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்! உண்மையான 5ஜி அவர்கள்தானாம்

English Summary

Jio says they are true 5G service in India after captured bids : இந்தியாவில் 5ஜி சேவைக்கான ஏலம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் முக்கிய அலைவரிசைகளை வாங்கியுள்ள முகேஷ் அம்பானியின் ஜியோ நிறுவனம், தாங்கள்தான் உண்மையான 5ஜி சேவையை வழங்குவதாக தெரிவித்து உள்ளார்.