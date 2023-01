பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டா பதவிக் காலம் 2024 வரை நீட்டிப்பு-லோக்சபா தேர்தலில் மீண்டும் வெல்வோம்: அமித்ஷா

English Summary

BJP leader and Union minister Amit Shah said that The tenure of JP Nadda as national president of the Bharatiya Janata Party has been extended till June 2024. பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அகில இந்திய தலைவர் ஜேபி நட்டாவின் பதவிக் காலம் 2024-ம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அறிவித்துள்ளார்.