இஸ்லாமியர்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களா.. பழி போடுறாங்க.. நீதிமன்றத்தில் கபில் சிபல் வாதம்.. என்ன நடந்தது?

English Summary

Kapil sibal accused that they associate Muslims with encroachment - Court asked about hindu buildings: ஆக்கிரமிப்புகள் இஸ்லாமியர்களுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுவதாகவும், புல்டோசரில் வீடுகள் இடிக்கப்படுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கபில் சிபல் உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதிட்டுள்ளார்.