டெல்லி வணிக வளாக தீ விபத்து.. பலி எண்ணிக்கை 27 ஆக உயர்வு.. 40 பேருக்கு பலத்த தீக்காயம்.. பரிதாபம்!

English Summary

Major fire at 4-Storey Building in Delhi: 27 last life so far, 40 injured. டெல்லி வணிக வளாக தீ விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 27 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தீவிர தீக்காயங்களுடன் 40 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.