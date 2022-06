நபிகள் நாயகம் அவதூறு: மோடியின் அமைதி தற்செயலானது அல்ல- முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி ஹமீது அன்சாரி சந்தேகம்

English Summary

Modi's silent on Prophet Muhammad issue in not usual - Former VP Hameed Ansari: நபிகள் நாயகம் குறித்த பாஜக செய்தித் தொடர்பாளரின் கருத்துக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமைதி காத்துவருவது தற்செயலான விசயம் அல்ல என்று இந்திய குடியரசு முன்னாள் துணைத் தலைவர் ஹமீது அன்சாரி தெரிவித்து இருக்கிறார்.