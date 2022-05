காங்கிரஸ் ஆட்சில பெட்ரோல் கலால் வரி ரூ.9.48தான்... ஆனால் இப்போ? வரி குறைப்பு ஏமாற்று வேலை -காங்கிரஸ்

English Summary

Nation doesn’t need jugglery of figures to dupe the people - Congress comments Petrol on petrol excise duty: பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு மூலம் மத்திய அரசு மக்களை ஏமாற்றுவதை நிறுத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலாளர் ரந்தீப் சிங் சுர்ஜேவாலா தெரிவித்துள்ளார்.