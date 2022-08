பெங்களூர் ஈத்கா மைதானத்தில்.. விநாயகர் சதுர்த்தி நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதியில்லை! சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு

English Summary

No Ganesh Chaturthi celebrations will be held at Bengaluru's Idgah Maidan: (ஈக்தா மைதான் விநாயகர் சதுர்த்தி நிகழ்ச்சி உச்ச நீதிமன்றம்) Ganesh Chaturthi celebrations at Bengaluru's Idgah Maidan.