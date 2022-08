டெல்லியில் பாஜக ஆபரேசன் தோல்வி.. ஒரு எம்எல்ஏ-க்கு ரூ.20 கோடி பேரம் பேசியதாக ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு!

English Summary

(டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி அரசை கவிழ்க்க பாஜக மேற்கொண்ட முயற்சிகள் தோல்வி: ஆம் ஆத்மி அறிவிப்பு) AAP said that 12 of its MLAs have been contacted by leaders in the BJP to break away from AAP and help topple the Delhi government.